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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов об удалении Касинтуры: «В движении присутствовала амплитуда – попал предплечьем по голове Зобнина. Рука пошла вверх из-за попытки отмахнуться»

Бывший судья Игорь Федотов оценил удаление полузащитника « Ахмата » Эгаша Касинтуры в матче Альфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2).

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