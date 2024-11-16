«Ленфильм» приглашает на премьеру документальной ленты «Сделайте красиво»

20 ноября в 19 часов, вход свободный Киностудия «Ленфильм» в течение года наблюдала за ходом уникального эксперимента, результатом которого стал документальный фильм «Сделайте красиво», рассказали в пресс-службе киностудии.
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