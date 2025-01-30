Полсотни за сутки: нелегальных мигрантов ловят прямо на дорогах Челябинской области

В ГИБДД попросили участников дорожного движения с пониманием отнестись к таким рейдам. За одни только сутки в Челябинской области госавтоинспекторы выявили более 50 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России.
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