Фото: Rolex Есть часы, которые кричат о своей цене, а есть Rolex Oyster Perpetual. Стальной корпус, чистый циферблат, ничего лишнего.
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