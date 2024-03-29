Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

Зеленский: реакция США на удар ВСУ по энергоинфраструктуре РФ не была позитивной Соединенные Штаты недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса РФ.
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