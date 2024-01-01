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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортивный отдел «Реала» следил за Ренаном и планировал взять игрока в аренду. Футболист «Зенита» перейдет в «Интернасьонал»

Спортивный отдел «Реала» следил за Ренаном и планировал взять игрока в аренду. Футболист «Зенита» перейдет в «Интернасьонал»

20-летний бразильский защитник практически согласовал переход в «Интернасьонал» на правах аренды, об этом сообщил As.

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