Ульянов призвал Рубио прекратить атаки ВСУ на мирных жителей России

REUTERS/Anatolii Stepanov Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задал госсекретарю США Марко Рубио вопрос, не хочет ли он прекратить атаки ВСУ на мирных жителей РФ.
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