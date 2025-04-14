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Ульянов призвал Рубио прекратить атаки ВСУ на мирных жителей России

Ульянов призвал Рубио прекратить атаки ВСУ на мирных жителей России

REUTERS/Anatolii Stepanov Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задал госсекретарю США Марко Рубио вопрос, не хочет ли он прекратить атаки ВСУ на мирных жителей РФ.

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