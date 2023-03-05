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Тарасова о своей критике судей: «Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство»

Татьяна Тарасова заявила, что готова поддержать любого тренера при несправедливом судействе. Накануне Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

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