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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Global Look Press Воздушная тревога объявлена в ночь на 16 мая на всей территории Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

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