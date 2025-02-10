Число браков в Китае в прошлом году упало до рекордного минимума

Число новых браков, зарегистрированных в Китае, в прошлом году упало до рекордно низкого уровня, несмотря на масштабные усилия правительства по поощрению молодых людей вступать в брак и рожать детей, чтобы остановить демографический спад во второй по величине экономике мира.