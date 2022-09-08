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Владелец океанариума в Британии допустил усыпление животных из-за энергетического кризиса

Владелец океанариума в Британии допустил усыпление животных из-за энергетического кризиса

По данным телеканала ITV, владелец океанариума Sealife в городе Саутенд-он-Си на востоке Англии Филип Миллер признал, что может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их вследствие рекордно высоких цен на электроэнергию.

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