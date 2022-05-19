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Заседание городского методического объединения педагогов дополнительного образования учреждений общего среднего и дополнитель...

Заседание городского методического объединения педагогов дополнительного образования учреждений общего среднего и дополнитель...

17 мая 2022 года на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска´ состоялось заседание городского методического объединения педагогов дополнительного образования учреждений общего среднего и дополнительного образования.

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