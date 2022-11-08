«Я никто, просто живу в кайф»: интервью легенды отечественного рока Стаса Намина

День рождения Стаса Намина поздней осенью, 8 ноября. И хотя погода в это время не особо радует, образ лидера и основателя группы «Цветы», «Парк Горького», одного из самых первых и популярнейших рокеров в стране навсегда связан с пожеланием счастья.