Фейков нет. Только достоверные новости

7 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitali
    https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43960712849/A-chto-v-Ispanii-delayet-chlen-Soveta-federatsii-Страна, которой м...
  • Vitali
    https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43960712849/A-chto-v-Ispanii-delayet-chlen-Soveta-federatsii-Страна, которой м...
  • Андрей
    А если по честному.Собчак развалил пароходство в Питере и сдох на проститутке.жена -стерва.родства не помнящяя.дочка ...«Сенатор Нарусова...

Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке

Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке

Взрыв зерновой пыли в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов (с) власти провинции Пыль значит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
зерновая пыль с тротилом .... за что боролись. Рабочих жаль.
Ответить
18 час.
Елена Филиппова
Ну, ладно бы начало тлеть да и загорелось, но чтоб взорвалось и рабочих ранило! Это пылью ранило, что ли? Совсем турки заврались, однако.
Ответить
17 час.
ВТ
Василий Топчий
Путин наверное бесплатно отправит зерно турецкому народу, Эрдоган же друг.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх