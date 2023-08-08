Турецкое зерно взрывоопасно и детонирует... Собственно, всё, что вам надо знать о зерновой сделке
Взрыв зерновой пыли в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов (с) власти провинции
Пыль значит.
Комментарии
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зерновая пыль с тротилом .... за что боролись. Рабочих жаль.
Ну, ладно бы начало тлеть да и загорелось, но чтоб взорвалось и рабочих ранило! Это пылью ранило, что ли? Совсем турки заврались, однако.
Путин наверное бесплатно отправит зерно турецкому народу, Эрдоган же друг.
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