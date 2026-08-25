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«Пусть признает»: Новое требование диктатора Зеленского всполошило пользователей Сети

Новое требование украинского диктатора Зеленского всполошило пользователей Сети. https://listaj.ru/pust-priznaet-novoe-trebovanie-diktatora-z.

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