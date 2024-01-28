Треть студентов в сфере ИБ выбрали эту профессию, чтобы бороться с хакерами

Сегодня количество сложных многоступенчатых кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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