Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    у самих рыло в пуху, неугодным что угодно припишут, если даже этого не было......Экс-биатлонист Ти...
  • Валентин Щербаков
    Только полное уничтожение киевской фашистской хунты и освобождение всей территории укры будет тем самым правильным ре...Суд ООН вынесет 2...
  • Светлейший
    Я, бл..., не понял, так что будет п...децом для США, победа Хамас против Сралькина или победа России над Жыдобандерие...Нетаньяху: в случ...

Треть студентов в сфере ИБ выбрали эту профессию, чтобы бороться с хакерами

Треть студентов в сфере ИБ выбрали эту профессию, чтобы бороться с хакерами

Сегодня количество сложных многоступенчатых кибератак только увеличивается, а требования регуляторов обязывают компании обеспечивать высокий уровень информационной безопасности, что стимулирует постоянное развитие отрасли ИБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх