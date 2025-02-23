Протоиерей Василенков: чтобы вернуться с войны живым, нужно молиться Богу

Вернуться с фронта целым и невредимым можно, если молиться Богу и не ругаться матом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал главный военный священник в зоне проведения СВО, кавалер трех орденов Мужества протоиерей Дмитрий Василенков.
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