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«Металлург» подарил именной свитер Полине Гагариной: «Магнитогорск – место притяжения Гагариных»

«Металлург» подарил именной свитер Полине Гагариной: «Магнитогорск – место притяжения Гагариных»

Магнитогорский клуб вручил подарок певице после ее концерта на домашней арене клуба. «Магнитогорск – место притяжения Гагариных», – написала об этом событии пресс-служба «Металлурга».

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