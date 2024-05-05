Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха  , ДЕШЕВКИ , РОССИЮ НАПУГАТЬ ХОТЕЛИ  , что  САМИ  чуть со  СТРАХА НЕ ОБ.........ЛИСЬ ....!!!Россия заблокиров...
  • галина
    Если наши это сделали горжусь!Россия заблокиров...
  • Александр Симаков
    По логике автора прочтите последние три абзаца.Уже просто бесит - 2

Неправильное лечение насморка: чем на самом деле это опасно

Неправильное лечение насморка: чем на самом деле это опасно

В сезон простуд и гриппа многие сталкиваются с проблемой заложенности носа. Как сохранить нормальное дыхание бес применения лекарственных препаратов с минимальными побочными эффектами? Об этом рассказал врач-оториноларинголог Владимиром Зайцевым.

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