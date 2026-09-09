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Принц Уильям, княгиня Шарлен и князь Альбер II, король и королева Испании посетили похороны короля Норвегии Харальда V

Принц Уильям, княгиня Шарлен и князь Альбер II, король и королева Испании посетили похороны короля Норвегии Харальда V

В Осло состоялись похороны короля Норвегии Харальда V, который умер 28 августа в возрасте 89 лет. На церемонии прощания собрались члены королевской семьи Норвегии во главе с новым королём Хоконом VIII, а также представители королевских семей и главы государств со всего мира.

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