Принц Уильям, княгиня Шарлен и князь Альбер II, король и королева Испании посетили похороны короля Норвегии Харальда V

В Осло состоялись похороны короля Норвегии Харальда V, который умер 28 августа в возрасте 89 лет. На церемонии прощания собрались члены королевской семьи Норвегии во главе с новым королём Хоконом VIII, а также представители королевских семей и главы государств со всего мира.
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