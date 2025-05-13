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Очень сложный тест: угадайте «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и еще 4 любимые всеми советские комедии 1960-х и 1970-х

Очень сложный тест: угадайте «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и еще 4 любимые всеми советские комедии 1960-х и 1970-х

В память о Нине Гребешковой: всенародно любимая актриса умерла в возрасте 94 лет. фото: фильм «Бриллиантовая рука» (1968)Накануне, 12 мая, Союз кинематографистов России распространил горестное сообщение: умерла Нина Гребешкова.

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