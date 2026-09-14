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При ночной атаке БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и автомобили

При ночной атаке БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и автомобили

Ночью 14 сентября в ходе отражения воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область сбили около 50 БПЛА. Среди людей никто не пострадал, на земле зафиксировали ряд повреждений, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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