При ночной атаке БПЛА на Ростовскую область повреждены дома и автомобили

Ночью 14 сентября в ходе отражения воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область сбили около 50 БПЛА. Среди людей никто не пострадал, на земле зафиксировали ряд повреждений, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
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