Киев получил первый $1 млрд за счет замороженных активов России

США начали предоставлять Киеву деньги в рамках кредита на 20 млрд долларов. Первый транш в размере одного миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ, поступил в государственный бюджет Украины.
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