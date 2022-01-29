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Бриджес жестом показал, что Уэстбрук не может против него защищаться

Бриджес жестом показал, что Уэстбрук не может против него защищаться

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес во время матча с «Лейкерс» продемонстрировал обидный для игрока гостей Расселла Уэстбрука жест.

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