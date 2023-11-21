«Мстители», которых мы заслужили? Ютубер поиздевался над кинофраншизой Marvel и высмеял популярных супергероевАвтор YouTube-канала Laugh Over Life с миллионной аудиторией опубликовал еще одно видео, которое высмеивает кинофраншизу «Мстители».