В Эр-Рияде произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
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