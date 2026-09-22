НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

93 подписчика

Миронов: Трамп имеет основания арестовать Зеленского, но не имеет мужества

Миронов: Трамп имеет основания арестовать Зеленского, но не имеет мужества

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что президент США Дональд Трамп мог бы предъявить Владимиру Зеленскому обвинения по ряду преступлений, и что оснований для ареста украинского диктатора у Вашингтона больше, чем в случае с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым