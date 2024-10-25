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  • Вениамин
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Зеленский оскорбил главу ООН из-за визита в Россию

24 октября день ООН во всем мире, а не где-то в Казани, утверждает глава киевского режима. Украинский лидер Владимир Зеленский резко осудил генсека ООН Антонио Гутерриша за то, что он в международный день организации находился на саммите БРИКС в Казани, а не в Латвии, где собрались главные критики России.

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