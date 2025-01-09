Люди перестают покупать маленькие автомобили: что происходит?

Тенденция постепенного исчезновения малолитражных автомобилей набирает обороты. По данным Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), в 2024 году количество новых регистраций в сегменте самых дешевых новых автомобилей («малолитражек») в крупнейшей автомобильной стране Европы, Германии, упало на 43%, и лишь 80 319 новых автомобилей этого сегмента нашли своего покупателя.
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