Люди перестают покупать маленькие автомобили: что происходит?

Тенденция постепенного исчезновения малолитражных автомобилей набирает обороты. По данным Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), в 2024 году количество новых регистраций в сегменте самых дешевых новых автомобилей («малолитражек») в крупнейшей автомобильной стране Европы, Германии, упало на 43%, и лишь 80 319 новых автомобилей этого сегмента нашли своего покупателя.