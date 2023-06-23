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«Россия ничего не должна – есть США, пусть и платит»,- российский посол Антонов порассуждал о «дебете и кредите».

«Россия ничего не должна – есть США, пусть и платит»,- российский посол Антонов порассуждал о «дебете и кредите».

Вчера 2,4K прочитали Давно известно – лучшая защита – это нападение. Не может не радовать тот факт, что российские дипломаты, наконец то не только взяли этот способ на вооружение, но и стали его активно использовать.

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