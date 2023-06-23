«Россия ничего не должна – есть США, пусть и платит»,- российский посол Антонов порассуждал о «дебете и кредите».

Вчера 2,4K прочитали Давно известно – лучшая защита – это нападение. Не может не радовать тот факт, что российские дипломаты, наконец то не только взяли этот способ на вооружение, но и стали его активно использовать.
Популярные статьи
- Теперь понятно почему пенсионерам не хватает денег на индексации пенсии.Москалькова не выдержала и доложила Путину что ПФР это настоящее ОПГ
- ЭЛИТА США БУРЛИТ: "ПУТИН АБСОЛЮТНО ОПОЗОРИЛ НАТО"
- "Почему предателям уделяется столько внимания, а мнение народа не хотят видеть?". Симоньян раскритиковала власть
Свежие комментарии