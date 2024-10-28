Два человека пострадали при атаке БПЛА по Воронежской области

ВСУ атаковали при помощи беспилотников два предприятия в Воронежской области.Pr Scr vk.com/mil--> ВСУ атаковали при помощи беспилотников два предприятия в Воронежской области, пострадали двое работников, сообщил 28 октября губернатор региона Александр Гусев.
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