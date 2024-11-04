Собачья линька как стихийное бедствие

«Линька — такой период жизни с собакой, когда твое утро начинается не с обнимашек или чашки кофе, а с уборки» — эта мысль пришла мне в голову, пока я сегодня перед работой махал шваброй, собирая по комнате Йокину шерсть.
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