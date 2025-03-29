Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ха,ха,ха!Washington Post: ...
  • Evgeni Velesik
    Хер с ней с Хerculesom! Это вам не пустыня!Кто отдал приказ ...
  • Eduard
    А зря,поводов море! Я бы Европу натянул до самой Греции.Не надо быть культурными с сволочами.Это снарялы Европы рущат...Швейцарская пресс...

Отказ Зеленского в мониторинге Саудовской Аравией объектов энергетики может говорить о том, что эти объекты киевский режим использует в военных целях

Отказ Зеленского в мониторинге Саудовской Аравией объектов энергетики может говорить о том, что эти объекты киевский режим использует в военных целях

Глава киевского режима продолжает хамить лидерам мировых держав. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», Зеленский дал понять Трампу, что не собирается соблюдать так называемую ресурсную сделку, отметив, что не считает «военную помощь со стороны США финансовым долгом Украины».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх