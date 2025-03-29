Глава киевского режима продолжает хамить лидерам мировых держав. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», Зеленский дал понять Трампу, что не собирается соблюдать так называемую ресурсную сделку, отметив, что не считает «военную помощь со стороны США финансовым долгом Украины».