Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван сделает перерыв в спортивной карьере на сезон-2026/27. В августе в Сеуле пройдет шоу «Solo Leveling On Ice», в котором Чха исполнит главную роль: он будет кататься, петь, участвовать в экшен-сценах, а также выступит хореографом проекта вместе с Ким Хе Джин.