Песков сообщил о стабильной эпидситуации в Иркутской области

ВОЗ информирована о ситуации в Иркутской области, сообщил Песков. Губернатор Кобзев подчеркнул выявление опасного заболевания; меры противодействия усилены.
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