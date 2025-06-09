Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США. Контрреволюция

США. Контрреволюция

Итак, в США началась контрреволюция. Президент Дональд Трамп, который после своего вступления в должность начал "революцию сверху" (причëм - начал решительно, быстро, нахрапом), затем допустил ряд ошибок, в частности затянул время.

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Комментарии
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igor kim
Будем надеяться, что Трамп покажет России, что надо делать.
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16 час.
W
Walery
Вот блин... это тренировки предстоящего преобразования России мигрантами.
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13 час.
юф
юра федулов
Трамп молодец! Ему и американцам надоели полуграмотные нахлебники, и решительность его похвальна.
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12 час.
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