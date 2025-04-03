В Петрозаводске горит Онежский судостроительный завод. Трое пострадали. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,5 квадратных метров.
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В Петрозаводске горит Онежский судостроительный завод. Трое пострадали. По данным МЧС, площадь возгорания составляет 1,5 квадратных метров.