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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маю о том, что Зверев станет 1 в мире: «Мне бы хотелось, чтобы он подтвердил этот статус более убедительно»

Николя Маю высказался о том, что Александр Зверев станет первой ракеткой мира. «Возможно, ни на «Ролан Гаррос», ни на US Open Зверев не показывал свой лучший теннис, но он был фаворитом, чувствовал давление, брал на себя ответственность и побеждал.

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