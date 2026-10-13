Минобороны РФ: за ночь сбито 604 украинских беспилотника

За ночь на 13 октября силы ПВО перехватили 604 украинских беспилотника самолётного типа над Азовским морем, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также в границах двенадцати областей, включая Ростовскую, Брянскую и Белгородскую.