Минобороны РФ: за ночь сбито 604 украинских беспилотника

За ночь на 13 октября силы ПВО перехватили 604 украинских беспилотника самолётного типа над Азовским морем, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, а также в границах двенадцати областей, включая Ростовскую, Брянскую и Белгородскую.
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