Северная Корея строит дороги и стены внутри демилитаризованной зоны

Военные Северной Кореи строят дороги и стены внутри демилитаризованной зоны. Работы ведутся к северу от военной демаркационной линии (MDL), которая проходит через середину демилитаризованной зоны, передаёт Yonhap со ссылкой на военный источник.
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