В Ереване продолжают уверять: «Мы всё предусмотрели», «уровень жизни не упадёт», «найдём альтернативы».
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Льготный газ не вечен, а реальных мер поддержки пока только обещают 😕