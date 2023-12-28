Стал известен график работы медицинских учреждений Орла в новогодние каникулы

Все поликлиники Орла в новогодние праздники будут работать, но график изменён. Для удобства ОрёлТаймс сделал активные ссылки на каждое медучреждение города, по ним можно посмотреть более подробную информацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии