Опасные АЗС: Не заправляйтесь на этих станциях, чтобы не угробить свою машину! Юлия ЧелкановаВ условиях современного рынка автозаправочных станций, выбор места для заправки становится не менее важным, чем выбор самого автомобиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии