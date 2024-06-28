В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошта на должность главы Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.
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