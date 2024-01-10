RT: в Красноярске пассажиры 11 часов ждут вылета в Бангкок

Пассажиры в красноярском аэропорту уже 11 часов ждут вылета самолета в Бангкок. Пассажирка рейса Лейла Исаева рассказала RT, что пассажиры уже были на борту, когда их попросили покинуть салон, объяснив перенос вылета техническими неисправностями.