RT: в Красноярске пассажиры 11 часов ждут вылета в Бангкок

Пассажиры в красноярском аэропорту уже 11 часов ждут вылета самолета в Бангкок. Пассажирка рейса Лейла Исаева рассказала RT, что пассажиры уже были на борту, когда их попросили покинуть салон, объяснив перенос вылета техническими неисправностями.
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