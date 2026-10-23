На участках автодорог Ялта — Севастополь (км 14+500 — км 15+600) и Ялта - Севастополь - Мисхор (км 0+300 — км 1+500) произошёл выход воды на проезжую часть, сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымавтодор".
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