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RT Russia

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«Зеленский давно узурпировал власть»: на Украине снова продлили военное положение и мобилизацию

«Зеленский давно узурпировал власть»: на Украине снова продлили военное положение и мобилизацию

На Украине продлили действие военного положения и мобилизацию на очередные 90 дней. Депутаты Верховной рады практически абсолютным большинством поддержали соответствующие законопроекты, внесённые накануне Владимиром Зеленским.

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