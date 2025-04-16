«Зеленский давно узурпировал власть»: на Украине снова продлили военное положение и мобилизацию

На Украине продлили действие военного положения и мобилизацию на очередные 90 дней. Депутаты Верховной рады практически абсолютным большинством поддержали соответствующие законопроекты, внесённые накануне Владимиром Зеленским.
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