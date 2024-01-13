Хоккеист Александр Гуськов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

До конца января в столице работают точки сбора подписей Агентство городских новостей «Москва» проинформировало сегодня, 13 января, о том, что заслуженный мастер спорта России и хоккеист Александр Гуськов выразил поддержку решению президента выдвигаться на выборы, которые состоятся 15-17 марта 2024 года.