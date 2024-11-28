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«Русские амазонки»: какие женщины в России воевали наравне с мужчинами?

«Русские амазонки»: какие женщины в России воевали наравне с мужчинами?

Говорят, война — дело мужское. Однако в современном мире, когда мужчины в платьях побеждают на развлекательных шоу, гендерные границы и роли всё больше размываются, и женщина с автоматом уже не вызывает недоумения.

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