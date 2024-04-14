Спецназовцы Росгвардии примут участие в параде Победы в Архангельске

В честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в составе колонны военной и специализированной техники пройдут бронемашины РосгвардииВ честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне в составе колонны военной и специализированной техники пройдут бронемашины РосгвардииОни хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в районах проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.